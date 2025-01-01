Staffel 2Folge 88
We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 88: Mutter mit 42 Jahren
21 Min.
Arno und Caroline genießen ihr spätes Liebesglück, das vor 14 Monaten von einem Baby gekrönt wurde. Die Eheleute waren beide schon über 40, als Pauline zur Welt kam. Heute sagen sie: "Pauline ist unser Jungbrunnen. Mit der Kleinen erleben wir wieder Dinge, die wir schon lange vergessen hatten."
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
