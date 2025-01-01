We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 90: Papi streikt
21 Min.
Familie Dix aus Nürnberg ist verzweifelt: Vater Harald droht die Arbeitslosigkeit. Der 44-Jährige arbeitet als Betriebsrat bei der AEG und kämpft gegen die Schließung des Nürnberger Werks. Seine Frau und die vier Kinder vermissen ihn sehr, denn Papa ist Tag und Nacht auf seinem Streikposten. Wie lange der Ausnahmezustand noch andauert, ist ungewiss. Die besorgte Mutter Kathrin hofft, dass schnell wieder Normalität einkehrt: "Sonst bricht die Familie noch auseinander."
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We are Family! So lebt Deutschland.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben