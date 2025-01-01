Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We are Family! So lebt Deutschland.

Blond, aber keine Engel

ProSiebenStaffel 2Folge 91
Blond, aber keine Engel

Blond, aber keine EngelJetzt kostenlos streamen

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 91: Blond, aber keine Engel

25 Min.

"Meine Kinder sind zwar alle blond, aber Engel sind sie bestimmt nicht" - sagt Papa Sascha über seine drei Töchter. Er und seine Frau Monika wollten schon immer mehrere Kinder - dass es aber gleich drei Mädchen werden ... Doch der 34-jährige Familienvater kann sich in seinem "Weiberhaushalt" gut behaupten, Mama Monika hat es da schon etwas schwerer. Immer wieder gibt es Zickenterror - besonders mit der 11-jährigen pubertären Shana und ihrer 8-jährigen Schwester Lina ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

We are Family! So lebt Deutschland.
ProSieben
We are Family! So lebt Deutschland.

We are Family! So lebt Deutschland.

Alle 3 Staffeln und Folgen