Weekend
Folge 10: Weekend Berlin
Die Bundeshauptstadt ist die flächengrößte und mit über 3,4 Millionen Einwohnern auch die bevölkerungsreichste Stadt Deutschlands. Berlin gleicht einem Freilichtmuseum – es gibt überall etwas zu entdecken und alles ist in ständiger Bewegung. In der Stadt der kreativen Köpfe hat Weekend natürlich ein entsprechendes Hotel gefunden: Im „Arte Luise“ übernachtet man quasi in einer Galerie - jedes der 50 großzügigen Zimmer wurde von einem Künstlerpaten gestaltet. Nachdem die Koffer ausgepackt sind, geht´s zur Erkundungstour nach Berlin Mitte. Den ersten Kaffee an diesem Weekend gibt´s in einem der schönen Berliner Innenhöfe. Im „Barcomi´s Deli“ kann man aus 13, eigenhändig gerösteten, Kaffeesorten der besten Anbaugebieten wählen. Dazu gibt es köstliche Kuchen und Bagles, alle nach Barcomi´s Hausrezepten. Zum Glück kann man die Rezepte gleich im Café erwerben, sonnst müsste man sich wohl durch die ganze Speisekarte futtern. Als ob die Auswahl im Barcomi´s nicht schon schwer genug ist, wird es beim Shopping an diesem Wochenende nicht leichter. Im „Berlinomat“ warten Klamotten, Schmuck und allerlei patriotisches Wohndesign auf neue Besitzer. Hier gibt es jede Menge kreative Ideen von heimischen Nachwuchskünstlern und zu erschwinglichen Preisen. Längst eine renommierte Designerin ist Fiona Bennett. Ihr gleichnamiges Hutlabel hat Kunden wie Brad Pitt und Christina Aguilera. Der Laden an sich ist ein Erlebnis und wer sich zum ersten Mal an den Hut wagt ist bei solch´ fachkundiger Beratung garantiert gut aufgehoben.
