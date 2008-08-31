Weekend
Folge 7: Weekend Prag
Weekend Prag entführt sie in die Hauptstadt Tschechiens. Prag ist das perfekte Wochenendziel! Die Prager empfangen die zahlreichen Touristen offen und herzlich. Es gibt Kultur satt, wunderschöne Altbauten so weit das Auge reicht, und natürlich die legendäre Karlsbrücke, die Tag für Tag von tausenden von Menschen überschritten wird. Weekend Prag zeigt dem Zuschauer die Altstadt – die an sich schon ein einziges Denkmal ist – und führt ihn unter anderem auch zur Aposteluhr des historischen Rathauses am Altstädter Ring. Danach hat man sich schon die erste Pause dieses Weekends verdient: im „Café Café“, wo es die hübschesten Bedienungen und den leckersten Himbeerkuchen der Stadt gibt. Auch dem Shopping kann man in der tschechischen Hauptstadt frönen: ob außergewöhnliche Designobjekte, handgemachtes und kunstvoll verziertes Glas oder Schmuckkreationen junger Studenten – die moderne Kunst- und Designszene Prags wächst und findet auch international immer mehr Anerkennung. Raus aus der Altstadt geht’s den Berg hinauf zur Prager Burg, dem größten zusammenhängenden Burggelände der Welt und einer der stärksten Touristenmagneten Prags. Wir schlendern durch das Goldene Gässchen, in dem einst Franz Kafka lebte und gruseln uns ein wenig im Kerker des Ritters Dalibor von Kozojedy. Ganz entspannt gönnen wir uns ein wenig Sightseeing-Erholung im Spa des Mandarin Oriental und tanken Energie für den Samstag Abend. Den verbringt man am besten bei einer Ballett- oder Opernaufführung unter dem goldenen Dach des Nationaltheaters. Nach dem sonntäglichen Besuch des Kampa Museums, lässt Weekend Prag das Wochenende ganz entspannt im Park der Kampa-Halbinsel ausklingen und verabschiedet sich mit einem Blick über die Moldau.
