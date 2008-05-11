Weekend
Folge 9: Weekend Madrid
Die spanische Hauptstadt ist, mit rund 3 Millionen Einwohnern, die drittgrößte Europas. Madrid ist nicht nur der geografische, sondern auch der kulturelle und politische Mittelpunkt Spaniens. Die Madrider sind Weltstädter und Dörfler zugleich. Ein Radiojournalist hat einmal über Madrid gesagt, es sei das „größte Dorf“ Spaniens. Das Leben in den vielen Vierteln im alten Madrid erinnert tatsächlich ans Dörfliche: kleine Gässchen mit Menschen, die sich untereinander alle kennen. Nur wenige Madrider sind Alteingesessene, die meisten Bewohner sind zugezogen und fahren am Wochenende auf´s Land. Madrid ist eine sehr freundliche und tolerante Stadt, die nachts erst richtig aufwacht. Auch der Sonntag ist hier keinesfalls Ruhetag: überall strahlt Leben und Harmonie auf den Straßen und Plätzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick