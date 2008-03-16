Weekend
Folge 12: Weekend Frankfurt
Seit dem Mittelalter gehört Frankfurt ohne Unterbrechung zu den bedeutendsten urbanen Zentren in Deutschland. Frankfurt ist Sitz der Europäischen Zentralbank, der wichtigste Finanzplatz Kontinentaleuropas und hat als Messestadt weltweit Bedeutung. Zudem ist es einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Europas. Die zentrale Lage in Europa trug maßgeblich zum Wachstum des Frankfurter Flughafens bei, einem der wichtigsten Passagier- und Frachtumschlagplätze Europas. Eine Besonderheit Frankfurts ist die Skyline aus zahlreichen Wolkenkratzern, die zu den höchsten in Europa gehören. Tolerant, weltoffen und modern überrascht Frankfurt als eine der dynamischsten Regionen im Herzen Europas.
