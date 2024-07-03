Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer kocht das Beste für die Gäste?

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 03.07.2024
121 Min.Folge vom 03.07.2024Ab 6

Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann fordert das Urgestein des deutschen Kochfernsehens Frank Rosin zum Duell heraus. Nach drei Runden entscheiden die 33 Gäste, welche "The Taste"-Legende mit den besten Gastgeberqualitäten überzeugt. "Wer kocht das Beste für die Gäste?" Herrmann oder Rosin? Der fränkische Gourmetkoch oder der Kumpel-Koch mit Stern aus dem Pott?

