Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer kocht das Beste für die Gäste?

Der "Schmackofatz"-Wettkampf: Frank Rosin gegen The Duc Ngo

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 31.07.2024
Der "Schmackofatz"-Wettkampf: Frank Rosin gegen The Duc Ngo

Der "Schmackofatz"-Wettkampf: Frank Rosin gegen The Duc NgoJetzt kostenlos streamen

Wer kocht das Beste für die Gäste?

Folge 4: Der "Schmackofatz"-Wettkampf: Frank Rosin gegen The Duc Ngo

124 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 6

Dorstens Selfmade-Sternekoch Frank Rosin fordert Berlins Kulinarik-Star The Duc Ngo zum Duell um die Gäste heraus. Das kulinarische Motto des Tages ist die Süddeutsche Küche. Die Köche müssen ihre drei Gänge nach den Themen "Nonna Küche", "Hüttengaudi" und "Super Bowl" verkochen. Bei wem schmeckts wie bei Oma am Mittagstisch? Bei welchem Gastgeber kommt Hüttenstimmung auf? Und zählt eine Sommerrolle ohne Reispapier bereits als "Super Bowl"?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Wer kocht das Beste für die Gäste?
SAT.1
Wer kocht das Beste für die Gäste?

Wer kocht das Beste für die Gäste?

Alle 1 Staffeln und Folgen