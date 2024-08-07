Leckere "Kantinengastro": Frank Rosin gegen Mario LohningerJetzt kostenlos streamen
Wer kocht das Beste für die Gäste?
Folge 5: Leckere "Kantinengastro": Frank Rosin gegen Mario Lohninger
123 Min.Folge vom 07.08.2024Ab 6
Es ist das Duell der Schnitzelkinder: Frank Rosin fordert den österreichischen "Partykoch" Mario Lohninger zum Duell. In dieser Folge stehen die drei Gänge unter dem Themenmantel "Heimspiel", "Veganes Wunderland" und "Natürlich nordisch!". Alle Gerichte müssen dabei getreu dem Motto "Kantinengastro" verkocht werden. Wer zieht mehr Gäste auf seine Seite - Frank Rosin oder Mario Lohninger?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wer kocht das Beste für die Gäste?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© POTATOHEAD PICTURES GmbH