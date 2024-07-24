Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Das Duell der Lichtgestalten": Frank Rosin gegen Johann Lafer

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 24.07.2024
123 Min.Folge vom 24.07.2024Ab 6

Der Koch-Kampf der Silberrücken: Frank Rosin fordert den Urvater des deutschen Kochfernsehens Johann Lafer zum Duell heraus. Das Motto: Azubis. Im ersten Gang müssen Lafer und Rosin plus ihre Hilfsköche die Gäste mit einer "Suppen Sinfonie" überzeugen. In den darauffolgenden Themengängen muss "Land und Meer" sowie "Im Osten geht die Sonne auf" verkocht werden. Wer überzeugt die härteste Jury des deutschen Kochfernsehens? Wer kocht das Beste für die Gäste?

SAT.1
