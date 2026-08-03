Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Folge 3: Die Karambits
43 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Víctor, Azael, Patricio und Tom sollen aus einem Stück Stahlblech zwei Waffen schmieden. Es handelt sich um ein Paar Kerambit-Messer, eine in Malaysia und auf den Philippinen verbreitete Waffe, die einen Haltering und Dolche in Form von Tigerkrallen aufweist. Die Teilnehmer haben drei Stunden, um die Klingen und die dicke Schneide herzustellen.
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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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