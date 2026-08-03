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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Die Karambits

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 03.08.2026
Die Karambits

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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Folge 3: Die Karambits

43 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Víctor, Azael, Patricio und Tom sollen aus einem Stück Stahlblech zwei Waffen schmieden. Es handelt sich um ein Paar Kerambit-Messer, eine in Malaysia und auf den Philippinen verbreitete Waffe, die einen Haltering und Dolche in Form von Tigerkrallen aufweist. Die Teilnehmer haben drei Stunden, um die Klingen und die dicke Schneide herzustellen.

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