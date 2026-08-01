Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Folge 6: Der Wikinger-Sax
43 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Luis, Javier, Pablo und Ricardo stellen sich einer neuen Herausforderung: Aus einem Stahlstab müssen sie ein Wikinger-Saxe fertigen. Es handelt sich um eine mittelalterliche Waffe, die von nordischen Völkern verwendet wurde.
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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
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Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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