Der Commando-Smatchet-DolchJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Folge 4: Der Commando-Smatchet-Dolch
44 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Die Schmiedewerkstatt begrüßt vier neue Teilnehmer: Luis und Javier aus Mexiko, Pablo aus Argentinien und Ricardo aus Kolumbien. Sie stellen sich der ersten von drei Herausforderungen, die entscheiden, wer direkt ins Finale kommt. Die erste Aufgabe besteht darin, ein Kommando-Messer zu fertigen, das während des Zweiten Weltkriegs von den britischen Streitkräften verwendet wurde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren