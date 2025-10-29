Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 30: Der Pfeifen-Tomahawk
39 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten einen Pfeifen-Tomahawk an, der sowohl als Beil als auch als Pfeife zu verwenden ist.
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC