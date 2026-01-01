General Yamashitas MilitärschwertJetzt kostenlos streamen
Folge 10: General Yamashitas Militärschwert
41 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Waffe nach Vorlage des Militärschwerts von General Yamashitas.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
