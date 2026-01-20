Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Partisane

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 3vom 20.01.2026
Die Partisane

Die PartisaneJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 3: Die Partisane

41 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Stoßwaffe an, die ihren Ursprung im 15. Jahrhundert hat - die Partisane.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 6 Staffeln und Folgen