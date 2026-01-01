Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 13: Marines-Special
41 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Heute treten vier US-Marinesoldaten in den Wettkampf ein. Geschmiedet wird ein Ka-Bal, ein Kampf- und Allzweckmesser der US-Marine.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC