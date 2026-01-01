Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Marines-Special

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 13vom 27.01.2026
Marines-Special

Marines-SpecialJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 13: Marines-Special

41 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Heute treten vier US-Marinesoldaten in den Wettkampf ein. Geschmiedet wird ein Ka-Bal, ein Kampf- und Allzweckmesser der US-Marine.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 6 Staffeln und Folgen