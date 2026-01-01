Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Klinge nach Wahl

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 6vom 22.01.2026
Folge 6: Klinge nach Wahl

39 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Klinge aus Stahl, den sie sich zunächst verdienen müssen. Anschließend geht es im Finale darum, wer das authentischste Barbarenschwert kreiert.

Kabel Eins Doku
