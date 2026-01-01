Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Boar Sword

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 19vom 29.01.2026
Das Boar Sword

Das Boar SwordJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 19: Das Boar Sword

41 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein Jagdschwert an.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 7 Staffeln und Folgen