Das Korbschwert

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 2vom 22.12.2025
Folge 2: Das Korbschwert

38 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten ein Korbschwert an, das vor allem zu Zeiten der europäischen Renaissance in Verwendung war.

Kabel Eins Doku
