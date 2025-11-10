Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Die Masakari

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 37vom 10.11.2025
Die Masakari

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 37: Die Masakari

37 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen sie die Masakari, eine japanische Axt aus dreilagigem Stahl.

