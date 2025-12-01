Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Schwert des Perseus

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 4vom 23.12.2025
Das Schwert des Perseus

Folge 4: Das Schwert des Perseus

36 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Heute fertigen die Kandidaten eine Harpe an, auch bezeichnet als Schwert des Perseus.

