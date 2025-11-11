Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 39: Sommerspiele (1)
41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Lasset die Sommerspiele beginnen! Welcher Kandidat steigt aufs Siegertreppchen?
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC