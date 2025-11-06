Das Schwert von GoujianJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 32: Das Schwert von Goujian
38 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Vier Waffenschmiede treten gegeneinander an, um sich Ruhm, Ehre und ein saftiges Preisgeld zu sichern. Im Wettkampf der Generationen - Baby Boomer gegen die Generation Z - wird das antike chinesische Schwert von Goujian gefertigt.
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC