Der Pugio der GladiatorenJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 12: Der Pugio der Gladiatoren
41 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Der amtierende Champion der Gladiatoren-Schmiede hat derzeit vier Siege auf seinem Konto, doch nun steht ihm die bisher härteste Herausforderung bevor: Das Schmieden der Waffe, mit der Julius Caesar ermordet wurde - den Pugio-Dolch.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC