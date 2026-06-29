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Wettkampf der Waffenschmiede

Die Vaquero-Machete

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 8vom 06.07.2026
Die Vaquero-Machete

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 8: Die Vaquero-Machete

41 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Vier Schmiede haben die Aufgabe, die schnellste Klinge des Landes zu fertigen. Nach einer wilden Testphase kehren die beiden verbleibenden Schmiede in ihre heimischen Werkstätten zurück, um eine ikonische Waffe nachzubilden - die Vaquero-Machete. Wer nimmt die 10.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause?

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