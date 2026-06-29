Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 8: Die Vaquero-Machete
41 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Vier Schmiede haben die Aufgabe, die schnellste Klinge des Landes zu fertigen. Nach einer wilden Testphase kehren die beiden verbleibenden Schmiede in ihre heimischen Werkstätten zurück, um eine ikonische Waffe nachzubilden - die Vaquero-Machete. Wer nimmt die 10.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk, Reality
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC