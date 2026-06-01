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Wettkampf der Waffenschmiede

Messerkampf

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 7vom 29.06.2026
Messerkampf

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 7: Messerkampf

40 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Vier Schmiede treten zu einem Messerkampf an. Die Konkurrenten werden sofort auf die Probe gestellt, und ein Kandidat wird eliminiert, bevor der erste Ofen angezündet wird. Wer nimmt die 10.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause?

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