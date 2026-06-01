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Wettkampf der Waffenschmiede

Doppelte Herausforderung

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 5vom 29.06.2026
Doppelte Herausforderung

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 5: Doppelte Herausforderung

40 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Vier Schmiede stehen vor einer doppelten Herausforderung: Sie sollen gleich zwei Damast-Messer fertigen. Nach einer harten Testphase kommen nur zwei Schmiede weiter, um ein äußerst anspruchsvolles Cinquedea-Schwert zu schmieden. Wer nimmt die 10.000 Dollar Preisgeld mit nach Hause?

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