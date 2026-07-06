Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Das Falx der Gladiatoren

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 9vom 06.07.2026
Das Falx der Gladiatoren

Das Falx der GladiatorenJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 9: Das Falx der Gladiatoren

41 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12

Nachdem die Schmiede in eine Gladiatorenarena verwandelt wurde, dürfen die Spiele beginnen: Im Eröffnungskampf müssen zwei Schmiede eine furchterregende Falx aus der römischen Ära schmieden. Anschließend tritt der Sieger gegen einen neuen Gegner an. Wer gewinnt das höchste Preisgeld, das jemals in der Schmiede vergeben wurde - 75.000 Dollar?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 6 Staffeln und Folgen