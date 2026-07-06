Das Falx der GladiatorenJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 9: Das Falx der Gladiatoren
41 Min.Folge vom 06.07.2026Ab 12
Nachdem die Schmiede in eine Gladiatorenarena verwandelt wurde, dürfen die Spiele beginnen: Im Eröffnungskampf müssen zwei Schmiede eine furchterregende Falx aus der römischen Ära schmieden. Anschließend tritt der Sieger gegen einen neuen Gegner an. Wer gewinnt das höchste Preisgeld, das jemals in der Schmiede vergeben wurde - 75.000 Dollar?
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Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7, Season 7-10: A&E Television Networks, LLC & © Season 5: AuE Television Networks, LLC