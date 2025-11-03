Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 14: Das Damastmesser
37 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Vier Schmiede sollen ein beeindruckendes Damastmesser fertigen. Nach einer bemerkenswerten Runde wird der Schmied, der die Jury am meisten beeindruckt, direkt ins Finale einziehen und die Waffe wählen dürfen, die er schmieden wird. Welcher Schmied wird 10.000 Dollar mit nach Hause nehmen?
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC