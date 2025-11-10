Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 16vom 10.11.2025
41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Zwei Freunde und zwei Brüder betreten als Teams die Schmiede, um in einem Wettkampf gegeneinander anzutreten. Doch nachdem sie als Teams zusammengearbeitet haben, um ein schottisches Breitschwert nachzubilden, wird das Siegerteam geteilt, und die Mitglieder müssen gegeneinander antreten.

Kabel Eins Doku
