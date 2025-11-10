Das schottische BroadswordJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 16: Das schottische Broadsword
41 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Zwei Freunde und zwei Brüder betreten als Teams die Schmiede, um in einem Wettkampf gegeneinander anzutreten. Doch nachdem sie als Teams zusammengearbeitet haben, um ein schottisches Breitschwert nachzubilden, wird das Siegerteam geteilt, und die Mitglieder müssen gegeneinander antreten.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC