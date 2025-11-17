Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wettkampf der Waffenschmiede

Gigantische Klinge

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 18vom 17.11.2025
Gigantische Klinge

Gigantische KlingeJetzt kostenlos streamen

Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 18: Gigantische Klinge

40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Die Schmiede müssen Stahl aus zwei Spiralfedern bergen, die jeweils über 100 Kilogramm wiegen. Daraus sollen gewaltige San-Mai-Klingen entstehen. In ihren heimischen Schmieden arbeiten die Finalisten an einem Paar gigantischer Elefantenschwerter. Dem Gewinner winken 10.000 Dollar Preisgeld.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wettkampf der Waffenschmiede
Kabel Eins Doku
Wettkampf der Waffenschmiede

Wettkampf der Waffenschmiede

Alle 3 Staffeln und Folgen