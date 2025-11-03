Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 15vom 03.11.2025
Drei Klingenschmiede treten im historischen Mystic Seaport zu einem Wettbewerb mit nautischem Thema an. Weiter geht es dann in die heimischen Schmieden, um ein maritimes Werkzeug nachzubilden: das Flensing-Messer. Welcher Klingenschmied wird mit 10.000 Dollar davonsegeln?

