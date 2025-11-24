Das kolossale SamuraischwertJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 21: Das kolossale Samuraischwert
41 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Als ein junger Vater aus South Carolina verschwindet, hören sich die Ermittler in der Gemeinde des Mannes um und stoßen auf Gerüchte, Rachegelüste und ein Netz aus Lügen. Werden sie für Gerechtigkeit sorgen können?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wettkampf der Waffenschmiede
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Geschichte, Kunsthandwerk
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC