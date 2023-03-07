Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 07.03.2023
Folge vom 07.03.2023Ab 6

Lincoln, verkleidet als David Steele, macht sich auf die Suche nach seinem gestohlenen Geburtstagsgeschenk. Nachdem Luan eine Rolle in einer Inszenierung bekommen hat, muss sie diese Nachricht vor Frau Bernardo verheimlichen.

