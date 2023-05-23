Die Loud-Cloud / Lanas WerkstattJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 23.05.2023: Die Loud-Cloud / Lanas Werkstatt
22 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 6
Lincoln erstellt eine App für die Familie, um damit die Haftnotizen seiner Mutter zu ersetzen. Damit soll die Familie den Zeitplan besser im Auge behalten können. Um ein neues Fahrrad kaufen zu können, gründet Lana eine Autowerkstatt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon