Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Die Loud-Cloud / Lanas Werkstatt

NickelodeonFolge vom 23.05.2023
Die Loud-Cloud / Lanas Werkstatt

Die Loud-Cloud / Lanas WerkstattJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 23.05.2023: Die Loud-Cloud / Lanas Werkstatt

22 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 6

Lincoln erstellt eine App für die Familie, um damit die Haftnotizen seiner Mutter zu ersetzen. Damit soll die Familie den Zeitplan besser im Auge behalten können. Um ein neues Fahrrad kaufen zu können, gründet Lana eine Autowerkstatt.

Alle verfügbaren Folgen