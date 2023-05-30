Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nickelodeon
22 Min. Ab 6

Als sich in der Schule ein Erdloch auftut, müssen Lincoln und seine Klassenkameraden ihre Schließfächer teilen. // Als Lana ein Stinktier nach Hause bringt, um es zu pflegen, beginnt sie, es zu mögen, da das Stinktier einen guten Geschmack hat.

