Willkommen bei den Louds
Folge vom 30.05.2023: Spind-Partner / Eine ungewöhnliche Freundschaft
22 Min.Folge vom 30.05.2023Ab 6
Als sich in der Schule ein Erdloch auftut, müssen Lincoln und seine Klassenkameraden ihre Schließfächer teilen. // Als Lana ein Stinktier nach Hause bringt, um es zu pflegen, beginnt sie, es zu mögen, da das Stinktier einen guten Geschmack hat.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Copyrights:© Nickelodeon