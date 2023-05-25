Heiratsschwindeleien /Die Flur-AufsichtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.05.2023: Heiratsschwindeleien /Die Flur-Aufsicht
22 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 6
Die Kinder erfahren, dass Myrtle eine zwielichtige Vergangenheit hat und versuchen, sie bloßzustellen, bevor Pop Pop ihr einen Antrag macht. // Lynn und Liam geraten aneinander, da sie gezwungen werden, als Aufsicht in der Schule zusammenzuarbeiten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon