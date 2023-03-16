Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 16.03.2023
22 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 6

Papa demoliert das Haus, um die Grille zu finden, die seinen ruhigen Tag stört. Lincoln und seine Gruppe sind es leid, bei Völkerballspielen verprügelt zu werden, und kanalisieren Clydes aufgestaute Wut ohne sein Wissen.

