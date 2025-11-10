Die Katzen-Eltern / Alle wollen zu LoriJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 10.11.2025: Die Katzen-Eltern / Alle wollen zu Lori
22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Als Lori und Bobby ein Kätzchen finden, beschließen sie, es gemeinsam aufzuziehen. Nachdem sie der Familie erzählt hat, wie toll ihr neues Zuhause ist, stiftet Lori ihre Schwestern unwissentlich dazu an, heimlich ihren Platz einzunehmen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
Copyrights:© Nickelodeon