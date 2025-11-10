Der beste Ball aller Zeiten / Licht, Kamera, ActionJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 10.11.2025: Der beste Ball aller Zeiten / Licht, Kamera, Action
22 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 6
Leni übernimmt die Organisation des Abschlussballs und ist fest entschlossen, einen unvergesslichen Abend zu kreieren. Lincoln und Clyde casten Luan als Bie-nemesis in ihrem David-Steele-Film und müssen mit ihrem Method Acting zurechtkommen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon