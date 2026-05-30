Der Clou mit dem Känguru / Immer der Reihe nachJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.05.2026: Der Clou mit dem Känguru / Immer der Reihe nach
22 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6
Das Kängurumaskottchen Crikey hat anscheinend in der Schule randaliert. Das Action News Team versucht, seine Unschuld zu beweisen. Lincoln findet einen Weg, eine Familienregel zu brechen, damit er Loris alte Matratze bekommen kann.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon