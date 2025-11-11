Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 11.11.2025
22 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Um ihr nächstes goldenes Abzeichen zu bekommen, muss Lola Zeit mit Sunset-Canyon-Rentner Bernie verbringen. // Als Lynn die sportlichen Fähigkeiten ihrer Cousine Shilo sieht, will sie beweisen, dass sie selbst die beste Loud aller Zeiten ist.

