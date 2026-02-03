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Willkommen bei den Louds

Nicht ohne meine Tiere / Ausgetrickst

NickelodeonFolge vom 03.02.2026
Nicht ohne meine Tiere / Ausgetrickst

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Folge vom 03.02.2026: Nicht ohne meine Tiere / Ausgetrickst

22 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 6

Als Mom und die Zwillinge bei einer Tombola eine Wochenendreise gewinnen, muss Lana ihre Haustiere zurücklassen. // Weil Lincoln einen Zaubertrick an Grouse ausprobiert, müssen sie mit Handschellen aneinandergekettet zur Schule.

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