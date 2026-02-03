Nicht ohne meine Tiere / AusgetrickstJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.02.2026: Nicht ohne meine Tiere / Ausgetrickst
22 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 6
Als Mom und die Zwillinge bei einer Tombola eine Wochenendreise gewinnen, muss Lana ihre Haustiere zurücklassen. // Weil Lincoln einen Zaubertrick an Grouse ausprobiert, müssen sie mit Handschellen aneinandergekettet zur Schule.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon