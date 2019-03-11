Wohntraum nach Maß
Folge vom 11.03.2019: Ein Wohnzimmer im Freien
21 Min.Folge vom 11.03.2019
Design-Expertin Jasmine Roth trifft sich heute mit Melaura und Dominick aus Huntington Beach, Kalifornien. Die beiden haben zwei Kinder und fühlen sich in ihrem Haus eigentlich recht wohl - wenn es nur nicht genau so aussehen würde wie alle anderen in der Nachbarschaft. Jasmine verspricht, dem Objekt einen ganz neuen Look zu verpassen: Die 70er Jahre-Säulen werden entfernt, ebenso wie der Teppich und das Treppengeländer. Dafür wird die Terrasse erweitert, Parkett verlegt, der Kamin modernisiert und die Küche umgemodelt. Eine Glastüre verbindet den Wohnraum mit dem neuen Outdoor-Bereich, und eine Pergola gibt dem Haus jetzt einen besonderen Look.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.