Wohntraum nach Maß
Folge vom 13.03.2019: Die lange Bank
21 Min.Folge vom 13.03.2019
Donald, Dina und ihre Tochter haben das Großstadtleben hinter sich gelassen und sind in einen Vorort gezogen, um mehr Platz und einen Garten zu bekommen. Doch das Haus ist ein charakterloser 70er Jahre-Bau und gleicht den Nachbarhäusern wie ein Ei dem anderen. Deshalb wird Design-Expertin Jasmine mit der Renovierung beauftragt. Das Objekt bekommt einen trendigen Look durch frische Farbe, eine schicke Pergola, einen Aufgang aus Steinplatten und eine moderne Eingangstür. Auch innen wird alles neugestaltet: Durch ein offenes Wohnkonzept, maßgeschneiderte Einbauten und Möbel im Industrial-Style kann das Paar die Vorteile der Vorstadt mit City-Schick vereinen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.