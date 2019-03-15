Wohntraum nach Maß
Folge vom 15.03.2019: Die Kupfertreppe
21 Min.Folge vom 15.03.2019
Randi und Scott haben drei Kinder, drei Hunde und ein nichtssagendes Eigenheim, das genauso aussieht wie die Häuser in der Nachbarschaft. Auch der Grundriss ist für die Familie ungeeignet, und so beauftragen sie Jasmine Roth mit der Renovierung. Die Expertin will dem Objekt einen expressiven Touch verleihen, damit es zu seinen kreativen Bewohnern passt: Zuerst wird der fade Anstrich durch eine lebhafte Farbe ersetzt, dann lässt Jasmin das wildwuchernde Gestrüpp im Garten entfernen und eine schicke Terrasse mit Sitzecke bauen. Durch Entfernung einiger Wände werden die Räume geöffnet, die Küche modernisiert und das Wohnzimmer in einem Wohntraum verwandelt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.