Ein Bücheregal zum VerliebenJetzt kostenlos streamen
Wohntraum nach Maß
Folge vom 14.03.2019: Ein Bücheregal zum Verlieben
21 Min.Folge vom 14.03.2019
Meghan, Liam und die beiden heranwachsenden Söhne platzen in ihrem kleinen, alten Haus aus allen Nähten. Wenn sich morgens vier Leute zur Arbeit oder Schule fertigmachen und sich das Mini-Bad und die winzige Küche teilen müssen, herrscht Chaos. Meghan hat genug von diesen Zuständen und beschließt, ihre Ersparnisse von 80.000 Dollar in die Renovierung zu stecken. Design-Profi Jasmine nimmt sich zunächst den Außenbereich vor, lässt den Garten anlegen, das Haus streichen und baut eine schicke Terrasse mit komfortabler Sitzecke. Auch innen wird alles neu gemacht und mit offenem Wohnkonzept, Kochinsel und geräumigem Bad in einen echten Wohntraum verwandelt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.