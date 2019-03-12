Eine Schaukel für die ganze FamilieJetzt kostenlos streamen
Wohntraum nach Maß
Folge vom 12.03.2019: Eine Schaukel für die ganze Familie
21 Min.Folge vom 12.03.2019
Als Jeff und Amy in ihr Eigenheim zogen, wussten sie noch nicht, wie schlecht der Zustand war. Um es schnellst möglich bewohnbar zu machen, nahmen sie die erstbeste Küche und den erstbesten Boden - und haben nun das hässlichste Haus im ganzen Viertel. Design-Expertin Jasmine soll es mit 65.000 Dollar Budget neu renovieren. Das Haus soll hell, luftig und originell werden, um die Individualität des Paares zu unterstreichen: Ein frischer Anstrich und eine neue Eingangstür geben dem Haus ein Gesicht. Im Garten lässt Jasmine eine Terrasse mit Sonnensegel bauen. Drinnen werden Böden und Kamin erneuert und Wände eingerissen, damit offener Wohnraum entsteht.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.